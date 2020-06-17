«Большое горе у человека». Ведущий НТВ — о потерявшем жену Норкине
Телеведущий Леонид Закошанский выразил своему коллеге Андрею Норкину соболезнования в связи со смертью его супруги Юлии, которая умерла в начале июня из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
«Все, что могу сказать, соболезную. Большое горе у человека», — отметил Закошанский.
В свою очередь ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов напомнил, что сказал все, что считал возможным в послесловии к последнему эфиру с участием Юлии Норкиной.
«Спасибо за понимание», — поблагодарил он.