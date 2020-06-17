«Все, что могу сказать, соболезную. Большое горе у человека», — отметил Закошанский.

В свою очередь ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов напомнил, что сказал все, что считал возможным в послесловии к последнему эфиру с участием Юлии Норкиной.

«Спасибо за понимание», — поблагодарил он.