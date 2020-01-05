Большинству россиян решили повысить зарплату в 2020 году

Большинство работодателей в России планируют в 2020 году повысить зарплату своим сотрудникам. Прибавка может составить до 10%.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter, 80% отечественных работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам, среди компаний с иностранным участием такой процент еще выше — около 90%.

Российские компании планируют прибавить 10% к зарплате своих работников, иностранные — 7%.

Что касается времени повышений, то часть компаний собираются увеличить зарплаты уже в январе: 20% российских, 16% иностранных. Остальные — в течение первого полугодия.

Как пишет «Российская газета», аналогичный прогноз сделали эксперты портала «Работа.Ру». Их исследование показало, что в 2020 году зарплаты вырастут на 7-9%, причем в it-сфере еще выше — до 12%. Ожидается, что зарплаты вырастут и у сотрудников ретейла, производства и строительства, где традиционно низкие зарплаты.