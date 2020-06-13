Большинству россиян отказали в скидке на аренду жилья во время самоизоляции

72% арендаторов жилья продолжили платить столько же, сколько и платили до самоизоляции. 5% квартиросъемщиков смогли добиться рассрочки или платежа из залога.

«Снизить квартплату удавалось не всем, поэтому стороны рассматривали и другие варианты: меняли платежный график, вводили рассрочку, оплату из залога, исключали коммунальные платежи из итоговой стоимости или даже делали ремонт в квартире в счет арендных взносов», — говорится в сообщении сервиса.

Жильцы во время самоизоляции столкнулись с целым рядом неудобств. Среди наиболее частых проблем плохой интернет (35% опрошенных). 29% россиян обнаружили, что снимают они маленькие квартиры и им не хватает свободного пространства. 12% признались, что из-за плохого ремонта в съемном жилье им было неудобно выходить на связь с коллегами с видео.

55% участников опроса после снятия режима ограничений останутся там, где и жили.

Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сократился от 30 до 70%. Люди стали чаще выбирать себе съемное жилье, ориентируясь не на район города, а на стоимость.