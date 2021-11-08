Большинству пользователей госуслуг восстановили сроки действия сертификатов о вакцинации

У большинства пользователей сайта «Госуслуги» срок действия сертификата о вакцинации к настоящему моменту уже восстановлен. Об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Он рассказал, что пользователи госуслуг ранее, 8 ноября, увидели, что срок действия сертификатов внезапно с 12 месяцев сократился до шести. Таким образом, перестали считаться действительными сертификаты тех, кто привился более полугода назад.

«Это связано с техническими работами, которые мы проводили на портале „Госуслуги“. Срок действия сертификата останется прежним», — подчеркнул Качанов. Его процитировал сайт kp.ru.

По его словам, сейчас на сайте работает скрипт, который восстанавливает сроки действия. Сайт уже работает в штатном режиме.

Еще до окончания восстановительных работ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение сроков действия QR-кодов для переболевших и привитых от коронавируса не обсуждается и не обсуждалось.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, первый компонент вакцины от коронавируса получили 60 004 358 россиян, полностью привились 57 256 745. Сейчас коллективный иммунитет в России составляет 48%.