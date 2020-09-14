Остальные 84% респондентов заявили, что продолжат работать после наступления пенсионного возраста. Среди педагогов старше 50 лет таких 92%.

Основной причиной оставаться в школе 89% участников опроса назвали нехватку средств на пенсии. По мнению почти всех опрошенных, размер пенсии недостаточен для сохранения привычного уровня жизни.

Опрос проводился методом анкетирования среди более 40 тысяч работников образования. Помимо учителей на вопросы отвечали сотрудники детских садов и преподаватели вузов из всех федеральных округов России.

Учителя досрочно выходят на пенсию при наличии стажа в 25 лет. При этом в рамках пенсионной реформы постепенно помимо стажа нужно будет отработать еще до пяти лет (не обязательно педагогом). Так, если учитель выработал педагогический стаж в 2020 году, он сможет выйти на пенсию через 1,5 года. К 2023 году этот промежуток увеличится до пяти лет и сохранится в дельнейшем.

Руководитель центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис считает, что из-за низких зарплат досрочный выход на пенсию воспринимается педагогами скорее как доплата к основному доходу.