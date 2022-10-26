Большинство сотрудников компаний, ушедших из России, нашли новую работу | 360°

Общество 26 октября 2022, 13:00 Большинство сотрудников компаний, ушедших из России, нашли новую работу Опрос «Зарплаты.ру»: большинство сотрудников компаний, ушедших из России, нашли работу РИА "Новости"

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Большинство сотрудников компаний, ушедших с российского рынка, смогли найти новую работу, следует из опроса центра «Зарплата.ру». По данным авторов исследования, половина опрошенных начала получать больше, сообщил ТАСС.

Согласно результатам исследования, 78% сотрудников, которым пришлось менять работу, уже нашли новую. Они работают в основном в сфере услуг, IT, финансов, продаж, транспорта, промышленности и строительства. Причем свыше половины (51%) респондентов на новой работе стали зарабатывать больше.

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Респонденты (67%), покинувшие свои компании из-за их ухода из России, перед увольнением получили несколько окладов. Чуть больше трети (33%) опрошенных выдали по два оклада, 13% — от пяти окладов и более. Еще 36% опрошенных сообщили, что их компании помогли им устроиться на новую работу.

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Ранее в Общественном совете при Минстрое РФ предложили привлекать безработных к работам по строительству. На сегодня сфере требуется порядка трех-пяти миллионов специалистов, сообщил RT.