Общество 21 ноября 2022, 19:19 Большинство школьников выбрали для общения приложение «VK Мессенджер» — опрос ВЦИОМ: самым популярным мессенджером у школьников стал «VK Мессенджер» и чаты «ВКонтакте» "ВКонтакте"

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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения определили, какие мессенджеры наиболее популярны у школьников, педагогов и родителей при обсуждении учебных вопросов. Данные опроса показали, что подростки чаще всего ведут переписку в «ВКонтакте» или «VK Мессенджере».

«В топ-3 самых популярных мессенджеров у школьников вошли „ВКонтакте“ и/или „VK Мессенджер“ (62%)», — сказано в сообщении ВЦИОМ.

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Второе место занял Telegram (58%), третье — WhatsApp (55%). Пятерку лидеров замыкают Viber, который набрал 14%, и TikTok с 5%.

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В топ-5 наиболее самых популярных мессенджеров у учителей вошли WhatsApp, Telegram, «ВКонтакте» и «VK Мессенджер», Viber и «Сферум». У родителей предпочтения распределились таким образом: WhatsApp, Viber, Telegram, «ВКонтакте» и «VK Мессенджер», «Одноклассник»и.

Респонденты обратили внимание, что для них самое главное в мессенджере. Во-первых, чтобы не было спама (53–57%). На втором месте по значимости — безопасность данных и их защита (49–51%).

Для каждого второго опрошенного школьника и педагога имеет значение поддержка мессенджера с разных устройств (50% и 48%). Подростки также хотят иметь возможность отключать уведомления у отдельных чатов (49%). У учителей в приоритете защита от нежелательного контента (50%).

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