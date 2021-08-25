Большинство российских компаний выступили за цифровизацию бизнес-процессов

Аналитики сервиса для управления бизнесом «Битрикс24» провели опрос и выяснили, что 97% российских компаний считают, что цифровизация помогает работать эффективнее. Результатами исследования поделился RT.

Респонденты считают, что перевести в цифровой формат в первую очередь нужно продажи, работу с документами, совместную работу над задачами, а также маркетинг и аналитику.

Исследование проводилось среди полутора тысячи компаний, большая часть опрошенных — владельцы бизнеса и топ-менеджеры.