76% принявших участие в опросе представителей компаний рассказали, что их сотрудники и сейчас работают на удаленке. 64% респондентов уверены, что новое законодательство о дистанционной работе поможет российским компаниям в оформлении трудовых отношений с сотрудниками, которые не приезжают в офис.

В исследовании приняли участие более тысячи компаний в сферах IT, строительства, маркетинга, рекламы, пиара, обучения и образования.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что ведомство вместе с Федерацией независимых профсоюзов разрабатывает поправки в Трудовой кодекс РФ. В нем пропишут права сотрудников, которые работают дистанционно.

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей столичных компаний сохранить удаленку для сотрудников. По его словам, стабильность ситуации с распространением коронавируса зависит в том числе и от дистанционной работы.