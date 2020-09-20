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    20 сентября 2020, 08:15

    Большинство российских компаний планируют сохранить удаленку — опрос

    Андрей Иванов

    81% компаний в России планируют пока оставить сотрудников на дистанционной работе. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование аналитического центра «Битрикс24».
    Большинство российских компаний планируют сохранить удаленку — опрос

    76% принявших участие в опросе представителей компаний рассказали, что их сотрудники и сейчас работают на удаленке. 64% респондентов уверены, что новое законодательство о дистанционной работе поможет российским компаниям в оформлении трудовых отношений с сотрудниками, которые не приезжают в офис.

    В исследовании приняли участие более тысячи компаний в сферах IT, строительства, маркетинга, рекламы, пиара, обучения и образования.

    Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что ведомство вместе с Федерацией независимых профсоюзов разрабатывает поправки в Трудовой кодекс РФ. В нем пропишут права сотрудников, которые работают дистанционно.

    На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей столичных компаний сохранить удаленку для сотрудников. По его словам, стабильность ситуации с распространением коронавируса зависит в том числе и от дистанционной работы.

    Новости SMI.FM