Общество 23 марта 2023, 03:50 Большинство россиянок заявили о желании иметь не более двух детей Росстат: 71,6% россиянок хотят иметь одного или двух детей Unsplash

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Количество россиянок, желающих иметь троих и более детей, снизилось. Примерно 70% девушек сообщили, что хотели бы иметь одного ребенка или максимум двух. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Специалисты спросили жительниц России о желаемом количестве детей. По данным Росстата, большинство российских женщин (71,6%) хотели бы иметь одного или двух детей. В 2017 году этот показатель составлял 65,3%. При этом доля сторонниц рождения двух детей практически не изменилась по сравнению с 2017 годом (более 48%), а доля желающих иметь одного ребенка увеличилась на 6%.

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Количество мечтающих стать многодетными матерями, наоборот, уменьшается. Число россиянок, желающих иметь трех детей, сократилось почти на 3% (18,9%), четырех детей — на 0,5% (2,9%), пять и более — на 0,3% (1,9%). Кроме того, доля женщин, которые вовсе не хотят иметь детей, увеличилась на 0,4% до 2,4%.

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Федеральная служба государственной статистики также отметила рост востребованности контрацепции и снижение числа абортов у женщин. Росстат также подчеркнул значительное увеличение количества россиянок, которым господдержка помогла принять решение о рождении ребенка.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что материнский семейный капитал увеличат более чем на 12% в 2023 году. По ее словам, повышать сумму будут не на запланированное значение, а по результатам года и по достижению реальных показателей.