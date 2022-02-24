Большинство россиянок впервые начали пользоваться косметикой до 13 лет

Исследование онлайн-ритейлера Самокат показало, что большинство россиян впервые познакомились с косметикой в возрасте до 13 лет. Причем 39% опрошенных начали свой первый опыт в бьюти-индустрии с использования помады, написала «Газета.ru».

Примерно 23% россиянок заявили, что впервые из косметики испробовали тушь, а 16% захотели накраситься тенями для глаз. Около 31% опрошенных признались, что первую косметику взяли у кого-то из родных.

Респонденты отметили, что чаще стали приобретать косметику в онлайн-магазинах. Около трети опрошенных делают заказы каждый месяц, тратя на нее до пяти тысяч рублей. Примерно 15% опрошенных выделяют на бьюти-средства не менее 10 тысяч рублей.

Чаще всего женщины в России предпочитают покупать косметику из масс-маркета. Так ответили 42% опрошенных. У 33% представительниц прекрасного пола пользуется популярностью профессиональная косметика, а аптечные средства выбирают для себя 23% опрошенных.