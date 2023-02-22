Общество 22 февраля 2023, 05:01 Большинство россиянок назвали своих мужей настоящими мужчинами — опрос РИА «Новости»: 71% россиянок считают своих мужей настоящими мужчинами freepik

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Подавляющее большинство российских женщин считают, что их мужья соответствуют критериям настоящего мужчины. Об этом говорится в опросе банка «Открытие», который опубликовало РИА «Новости».

«Около 71% женщин считают, что их муж соответствует критериям настоящего мужчины, при этом 9% — что не соответствует», — говорится в данных исследования.

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Затруднились ответить на вопрос 8% участниц исследования, еще 12% опрошенных оказались не замужем.

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Опрос среди сильного пола показал, что 72% считают себя настоящим мужчиной, около 6% признались, что не соответствуют критериям. Порядка 22% респондентов не смогли дать однозначного ответа.

Самыми важными качествами опрошенные мужчины и женщины назвали любовь и заботу о близких, честность, порядочности и мужество. Отметили также доброту, ум и чувство юмора.

Каждая пятая женщина и каждый третий мужчина заявили, что доходы не имеют значения. Большинство россиян признались, что считают главой семьи мужчину. Об этом заявили 48% женщин и 64% мужчин. Лишь 7% россиянок и 1% мужчин поставили во главу семьи женщину.

В опросе участвовали 1020 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.