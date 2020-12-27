«Больше половины россиян в этом году недовольно своей зарплатой и в предстоящем году ожидают ее повышения (59%). Стабильность важна 36% респондентов. Карьерного роста хотят 29% россиян. Работать под началом адекватного руководства в 2021 году мечтают 26% опрошенных», — приводит агентство результаты опроса.

66% респондентов, которые поделились желанием больше зарабатывать, получают в месяц от 30 до 50 тысяч рублей. 17% россиян хотят улучшения условий труда. 16% респондентов ждут улучшения системы мотивации». Каждый двадцатый принявший участие в опросе не против, чтобы на работе снизили нагрузку, а отношения в коллективе улучшились 8% сограждан уже ничего не ждут от своей работы.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян с постоянной работой из 303 населенных пунктов всех федеральных округов России.