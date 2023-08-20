Общество 20 августа 2023, 01:54 Большинство россиян заявили о доверии центральному телевидению ВЦИОМ: 48% россиян доверяют центральному телевидению РИА «Новости»

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Большинство россиян, которых опросил ВЦИОМ, выразили доверие центральному телевидению. Об этом заявил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Его слова привели РИА «Новости».

«Сейчас 48% против 32% [выразивших недоверие], то есть больше доверия. К радио центральному доверие/недоверие практически одинаковое, к центральной прессе тоже», — сказал Абрамов.

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По его словам, в 2021 году зафиксировали серьезный кризис доверия к телевидению. Так, центральной прессе доверяют 31% граждан России, 27% — нет. О доверии центральному радио высказались 22% россиян.

Возраст тех, кто больше всего доверяют прессе, составляет 45-60 лет. Абрамов уточнил, что интернет победил потребление новостей и контента из телевизора. Активными пользователями Сети по-прежнему являются молодые люди в возрасте 18-24 лет.

Ранее ВЦИОМ в ходе опроса узнал, чем пользователи занимаются в интернете. Оказалось, что россияне сидят в социальной сети «ВКонтакте» 129 минут в день.