Большинство россиян заявили, что хотели бы знать о предрасположенности к заболеваниям

Опрос, проведенный СК «Росгосстрах Жизнь» и компанией Genotek, показал, что большая часть россиян хотели бы узнать о своей генетической предрасположенности к серьезным заболеваниям — так ответили 65%. Об этом написал RT.

При этом каждый пятый из опрошенных беспокоится, что результаты такого анализа могут быть использованы против человека. А 12% выступили категорически против таких исследований, опасаясь, что данные могут попасть в руки злоумышленников.