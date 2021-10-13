Большинство россиян заявили, что хотели бы знать о предрасположенности к заболеваниям
Опрос показал, что большинство россиян прошли бы тестирование на генетическую предрасположенность к болезням
Опрос, проведенный СК «Росгосстрах Жизнь» и компанией Genotek, показал, что большая часть россиян хотели бы узнать о своей генетической предрасположенности к серьезным заболеваниям — так ответили 65%. Об этом написал RT.
При этом каждый пятый из опрошенных беспокоится, что результаты такого анализа могут быть использованы против человека. А 12% выступили категорически против таких исследований, опасаясь, что данные могут попасть в руки злоумышленников.