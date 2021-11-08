Большинство россиян заявили, что для детей следует ограничить время на видеоигры

Опрос образовательной платформы GeekBrains показал, что большинство родителей из России хотят ограничить время у детей, отведенное на видеоигры. Об этом заявили 66% опрошенных граждан, написала «Газета.ru».

Респонденты отметили, что качество жизни их детей ухудшилось из-за наступления локдауна. Связано это с постоянным нахождением дома, меньшими возможностями готовиться к урокам, отсутствием нормального общения со сверстниками и невозможностью занятий с репетиторами.

Другие россияне, напротив, считают, что из-за введения локдауна их дети стали чувствовать себя лучше. Примерно 14% заявили, что теперь они могут заняться самообразованием, более 8% считают, что у их детей появилось больше свободного времени, а 7% добавили, что во время онлайн-учебы дети могут не тратить лишнее время на дорогу.

При этом более 80% считают, что в России необходимо ввести регламентацию правил поведения в интернете для школьников. Однако 18,3% высказались против этих мер.

В опросе приняли участие более 3500 родителей со всех регионов страны.