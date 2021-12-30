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    30 декабря 2021, 09:37

    Большинство россиян захотели всегда отдыхать 31 декабря

    Опрос SuperJob показал, что россияне хотят объявления 31 декабря нерабочим навсегда

    Александр Блинов

    Большинство опрошенных россиян выступили за то, чтобы 31 декабря в стране официально и навсегда объявили нерабочим днем. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, на которые сослалось РИА «Новости».

    Большинство россиян захотели всегда отдыхать 31 декабря

    Россиян спросили, хотели бы они, чтобы 31 декабря навсегда объявили нерабочим днем. И 81% респондентов ответили положительно. Идею подержали 84% женщин и 79% мужчин. Среди россиян в возрасте до 34 лет за вечный выходной в канун Нового года выступили 85% опрошенных, среди людей постарше 79% поддержали идею.

    Особенно такая идея понравилась жителям Волгограда (89%) и Казани (88%). В Санкт-Петербурге за выступили 83% опрошенных, в Москве — 81%. В Красноярске всероссийский ежегодный выходной 31 декабря поддержали 73%, в Екатеринбурге — 74%.

    Исследование проводилось с 22 по 29 декабря, в нем приняли участие 1600 жителей РФ.

    Ранее по результатам опроса выяснилось, что около трети россиян не знают, что 31 декабря объявили выходным. А 15% заявили, что будут работать. Еще 11% готовятся к неполному рабочему дню.

    В Госдуме и Совфеде ранее поддержали идею сделать 31 декабря постоянным выходным.