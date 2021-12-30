Большинство россиян захотели всегда отдыхать 31 декабря

Большинство опрошенных россиян выступили за то, чтобы 31 декабря в стране официально и навсегда объявили нерабочим днем. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, на которые сослалось РИА «Новости».

Россиян спросили, хотели бы они, чтобы 31 декабря навсегда объявили нерабочим днем. И 81% респондентов ответили положительно. Идею подержали 84% женщин и 79% мужчин. Среди россиян в возрасте до 34 лет за вечный выходной в канун Нового года выступили 85% опрошенных, среди людей постарше 79% поддержали идею.

Особенно такая идея понравилась жителям Волгограда (89%) и Казани (88%). В Санкт-Петербурге за выступили 83% опрошенных, в Москве — 81%. В Красноярске всероссийский ежегодный выходной 31 декабря поддержали 73%, в Екатеринбурге — 74%.

Исследование проводилось с 22 по 29 декабря, в нем приняли участие 1600 жителей РФ.

Ранее по результатам опроса выяснилось, что около трети россиян не знают, что 31 декабря объявили выходным. А 15% заявили, что будут работать. Еще 11% готовятся к неполному рабочему дню.

В Госдуме и Совфеде ранее поддержали идею сделать 31 декабря постоянным выходным.