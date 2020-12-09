Большинство россиян захотели отдыхать 31 декабря

Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос среди россиян об их отношении к работе 31 декабря. Оказалось, что 80% жителей страны хотят отдыхать накануне Нового года и готовиться к празднику.

Всего за выходной 31 декабря проголосовали 80% респондентов, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования Superjob. При этом чаще высказывались против рабочего дня женщины, которых набралось 83%. Среди мужчин идею о выходном поддержали 76%.

«Было бы здорово посвятить этот день подготовке к самой волшебной ночи в году со своими близкими», — привели слова опрошенных специалисты сервиса.

Еще 10% участников исследования заявили, что не хотели бы отдыхать 31 декабря. Остальные 10% россиян не смогли определиться с ответом. Чаще всего за нерабочий день голосовали жители Челябинска и Петербурга — по 83%. Также инициативу поддержали в Нижнем Новгороде и Уфе — по 82%, а в Красноярске и Омске — по 80%.

Ранее 31 декабря объявили выходным днем на Камчатке, в Костромской, Белгородской, Курской и Владимирской областях, Республиках Татарстан и Крым.