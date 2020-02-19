Большинство россиян задумались о получении еще одной пенсии

Одна пенсия это, конечно, хорошо, но сразу две — лучше. Как выяснилось, 78% россиян хотели бы получать деньги не только от государства, но и иметь корпоративные выплаты. При этом большинство рассчитывает на сумму более 30 тысяч рублей.

Специалисты Негосударственного пенсионного фонда, Сбербанка и сервиса по поиску работы провели опрос о пенсиях среди граждан России. Исследование показало, что 78% людей хотели бы одновременно получать корпоративную и государственную пенсии, пишут «Известия». Но на свои будущие выплаты копят только 6,4% респондентов.

При этом 36% россиян хотят, чтобы сумма двух пенсий была больше 30 тысяч рублей. Выплаты в размере от 20 до 30 тысяч устраивают 20% опрошенных, а 14% назвали сумму от 10 до 15 тысяч рублей. На меньшие деньги согласны только 11% жителей.

Кроме того, эксперты выяснили, что всего 32% респондентов знают о корпоративных пенсионных программах. Однако не в каждой организации есть такая рента. Принять участие в корпоративной программе пока может только каждый десятый житель России.

Опрос проводили в феврале среди 2,5 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее работающим пенсионерам предложили проиндексировать выплаты. С такой инициативой выступил сенатор Совфеда Василий Иконников.