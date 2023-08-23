Общество 23 августа 2023, 00:46 Большинство россиян выступили за запрет диггерства

Читать 360tv в

Диггертсво является крайне опасным занятием, которое в отдельных случаях может привести к летальному исходу. Сайт kp.ru провел опрос и узнал, как к нему относятся россияне.

Большинство опрошенных — 63% — заявили, что выступают за запрет диггерства. Еще 25% посоветовали легализовать его, выдавать на проведение экскурсий лицензии и проводить проверки. И лишь 12% человек отметили, что диггеры должны сами нести за себя ответственность.

Реклама

«Нравится — пусть лазят по своим подземельям, их проблемы», — рассказал один из участников опроса.