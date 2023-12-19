Общество 19 декабря 2023, 13:34 Большинство россиян выступили против запрета абортов Russian Field: 67% россиян против запрета абортов РИА «Новости»

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Большая часть жителей России выступили против запрета абортов в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Russian Field, сообщил РБК.

Запрет на аборты не поддержали 67% респондентов в среднем возрасте 29 лет, их средний доход превышает 120 тысяч рублей в месяц.

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В поддержку запрета абортов высказались 25% участников опроса. Их средняя заработная плата не превышает 40 тысяч рублей.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил на прямой линии, в ходе которой его спросили об отношении к искусственному прерыванию беременности. Он напомнил, что полного запрета в стране нет, а все сопутствующие решения необходимо принимать аккуратно, учитывая права женщин, писал RT.

Комитет Государственной думы по охране здоровья ранее направил письмо председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину, в котором выразил свою позицию против запрета абортов в частных медицинских клиниках.