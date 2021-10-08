Большинство россиян высказались против западного тренда на бездетность

Опрос, проведенный сайтом kp.ru, показал, что большая часть россиян (64%) придерживаются мнения, что в семье обязательно должны быть дети. Треть респондентов уверены, что вопрос о потомстве — личное дело каждого.

В Европе молодые семьи все чаще отказываются от рождения детей, предпочитая личную свободу. Россияне рассказали, что думают об этом «тренде».

40% опрошенных заявили, что в каждой семье должны быть хотя бы двое детей. Еще 13% полагают, что достаточно одного ребенка.

При этом 30% считают, что вопрос о рождении детей — личный выбор каждой семьи.

«Может, оно и к лучшему. А то от этой общественной „обязаловки“ рожать вреда больше, чем пользы. Нелюбимые и нежеланные дети — это взрослые с кучей проблем, комплексов и вечными проработками детских травм у психологов», — отметила одна из участниц опроса.