Общество 18 ноября 2022, 15:03 Большинство россиян высказались против покупки уличных иллюминаций к Новому году ВЦИОМ: россияне на фоне СВО высказались за оформление улиц к Новому году Сайт мэра и правительства Москвы

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Праздничное оформление улиц к Новому году необходимо сохранить, но покупать новые иллюминации и украшения не стоит — так считают 70% опрошенных россиян. Всероссийский центр общественного мнения поделился результатами опроса об отношении жителей к праздничным мероприятиям на фоне спецоперации.

За покупку новых иллюминаций высказались 14% респондентов. А 12% — за полный отказ от украшения городских улиц.

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Праздничное оформление магазинов, ярмарок и ТЦ поддержали 85%, при этом 37% предложили сделать его более скромным, чем обычно.

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О том, что детские праздники и новогодние елки нужно сохранить, заявили 96%. Также 89% хотят видеть елки на площадях и улицах, но и здесь 34% предложили более сдержанное украшение.

Зато каждый второй — 54% — выступил за отказ от салютов и фейерверков.

Кроме того, по мнению абсолютного большинства респондентов (94%), стоит сохранить поздравление семей Дедами Морозами и Снегурочкой на дому.

На фоне спецоперации россияне поддержали сборы и отправку открыток мобилизованным от их семей и поздравление раненых в госпиталях с участием Деда Мороза и Снегурочки (по 87%), отправку писем-поздравлений участникам СВО от всех желающих (84%), установку праздничных елок в воинских частях со сделанными детьми игрушками (83%). Также поддержку получили идеи новогодних ярмарок с отправкой подарков военнослужащим и их семьям (82%), проведения патриотических концертов и сборов вещей и средств для участников спецоперации (80%).

Между тем некоторые российские регионы уже отменили праздничный мероприятия. в Нижнем Новгороде на Новый год обойдутся без салютов и гуляний. Власти Пензенской области призвали жителей отказаться от корпоративов, написало РИА ФАН.