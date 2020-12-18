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    18 декабря 2020, 14:26

    Большинство россиян встретят Новый год дома

    Алена Макаренко

    Большинство россиян планирует встретить Новый год дома. Результаты опроса фонда «Общественное мнение» привело РИА «Новости».
    Большинство россиян встретят Новый год дома

    Согласно данным исследования, 86% соотечественников отметит главный зимний праздник дома. В гости пойдут 5% граждан, на работе Новый год встретят 4%, а затруднились ответить 3%.

    Результаты исследования показали, что 36% россиян любят Новый год, потому что для них это праздник надежд на лучшее будущее. Для 16% встреча очередного года — традиция. Также Новый год ассоциируется с семейным праздником или встречей с близкими (у 15%), а еще с атмосферой радости и волшебства (у 11%), написал «МИР 24».

    Больше половины опрошенных (56%) довольны количеством выходных дней. В то же время 25% граждан хотели бы отдыхать меньше, а 10%, напротив, готово растянуть каникулы. Затруднились ответить 8% респондентов.

    Традиция наряжать новогоднюю елку сохраняется у 88% семей. Среди них 49% ставит искусственное дерево, 29% — живое, а 10% — и то, и то. Почти половина россиян (42%) планирует поставить елку за несколько дней до Нового года, 21% — раньше, 13% — в канун Нового года, 30–31 декабря. При этом 10% уже нарядили ее, а 3% затруднились ответить.

    Всероссийский опрос прошел 11–13 декабря по телефону среди тысячи граждан старше 18 лет.