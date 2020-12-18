Большинство россиян встретят Новый год дома

Согласно данным исследования, 86% соотечественников отметит главный зимний праздник дома. В гости пойдут 5% граждан, на работе Новый год встретят 4%, а затруднились ответить 3%.

Результаты исследования показали, что 36% россиян любят Новый год, потому что для них это праздник надежд на лучшее будущее. Для 16% встреча очередного года — традиция. Также Новый год ассоциируется с семейным праздником или встречей с близкими (у 15%), а еще с атмосферой радости и волшебства (у 11%), написал «МИР 24».

Больше половины опрошенных (56%) довольны количеством выходных дней. В то же время 25% граждан хотели бы отдыхать меньше, а 10%, напротив, готово растянуть каникулы. Затруднились ответить 8% респондентов.

Традиция наряжать новогоднюю елку сохраняется у 88% семей. Среди них 49% ставит искусственное дерево, 29% — живое, а 10% — и то, и то. Почти половина россиян (42%) планирует поставить елку за несколько дней до Нового года, 21% — раньше, 13% — в канун Нового года, 30–31 декабря. При этом 10% уже нарядили ее, а 3% затруднились ответить.

Всероссийский опрос прошел 11–13 декабря по телефону среди тысячи граждан старше 18 лет.