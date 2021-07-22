Большинство россиян признались, что им доводилось сталкиваться с неудачами в работе. Об этом рассказали 76% участников опроса сервиса по поиску работы.

«О том, что им приходилось сталкиваться с неудачами в работе, рассказали 76% россиян. Мужчины чаще женщин признавались, что сталкивались с провалами: 78% против 74%», — привел ТАСС цитату из исследования сервиса Superjob.

При этом 81% респондентов старше 45 лет заявили, что за время работы им приходилось пережить как взлеты, так и падения. Также россияне рассказали о своем отношении к подобным промахам. Как заявили 66% людей, их не напугать профессиональными неудачами. Но 23% признались, что бояться не справиться с какой-либо задачей.

Чаще всего провалы на работе пугают женщин (26%). Боятся неудач и 24% сотрудников с зарплатой меньше 50 тысяч рублей. Меньше всего промахи волнуют тех, кто получает от 80 тысяч рублей в месяц. Таких людей насчитывается 16%.

Опрос проводили в период с 12 по 19 июля. На вопросы отвечали 1,6 тысячи россиян с опытом работы.