Общество 11 августа 2023, 03:55 Большинство россиян с начала СВО стали хуже относиться к украинцам Глава ФАДН Баринов: примерно 85% россиян стали хуже относиться к украинцам с начала СВО РИА «Новости»

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Отношение россиян к украинцам после начала спецоперации существенно изменилось. Около 85% жителей России стали относиться к соседям хуже. При этом отношение 15% респондентов, напротив, улучшилось. Об этом «Известиям» рассказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

«Наши социологические исследования демонстрируют негативную тенденцию в этом вопросе. Так, среди граждан, отметивших изменение отношения к другим национальностям с момента начала СВО, превалирует мнение об ухудшении отношения к украинцам», — сказал он.

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Он также рассказал, как обстоят дела с межэтническими отношениями в новых регионах. По словам Баринова, задача утвердить идею этнической, культурной и исторической общности русского и украинского народов успешно решается — даже на фоне неприкрытого внешнего негативного влияния.

Ранее в ходе опроса жителей Польши об их отношении к народам выяснилось, что поляки лучше всего относятся к американцам, итальянцам и британцам, а хуже всего — к русским.