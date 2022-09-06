Большинство россиян продолжили поддерживать спецоперацию — ВЦИОМ | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 14:34)

Большинство россиян продолжили поддерживать спецоперацию — ВЦИОМ

ВЦИОМ: 70% россиян высказались в поддержку спецоперации на Украине

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Россияне продолжают поддерживать решение властей о проведении спецоперации на Украине, показал августовский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данное решение скорее поддержали 70% опрошенных, 18% скорее не поддержали, еще 12% затруднились с ответом.

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По данным социологов, общественная поддержка спецоперации на протяжении полугода мониторинга «остается стабильно высокой»: от 70 до 73%.

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Также неизменным остается мнение россиян о целях спецоперации. В августе около 39% считали, что главная цель — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. По мнению каждого пятого, цель спецоперации — защитить население Донбасса. На третьем месте по популярности — вариант «изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов» (17%). Еще 7% заявили, что спецоперация нацелена на присоединение Украины к России.

Уровень общественного протестного потенциала с апреля 2022 года не превышает 12%, в то время как в самом начале года он находился в диапазоне 18–21%. В августе проведение массовых акций протеста в своем населенном пункте назвали вероятным всего 12% россиян, в феврале — около 20%. А о готовности самому участвовать в протестах заявили лишь 11% — на 7% меньше, чем в феврале.

В каждом из опросов приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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Специальная военная операция РФ на Украине

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