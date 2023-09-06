Общество 06 сентября 2023, 11:23 Большинство россиян продолжили читать новости в летнем отпуске Rambler&Co: 80% россиян читали новости летом в отпуске Freepik

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Находясь в отпуске, новости продолжали читать 80% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования Rambler&Co, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

В опросе, проводившемся с 24 августа по 4 сентября, участвовали более 303 тысяч интернет-пользователей. Почти 50% признались, что читали новости так же регулярно, как и в рабочее время. Больше всего респондентов интересовали политика в России и мире (интерес к ним отметили 70% опрошенных). На каждую из других тем — от путешествий, городских новостей до экологии — пришлись менее 5%. Совсем не следили за новостями в отпуске 20%, а 16% поделились, что не читают новости в принципе.

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На вопрос о том, почему для них важно знакомиться с новостными сюжетами, половина из тех, кто делает это постоянно, ответили, что хотят быть в курсе событий. Еще 35% отметили, что это уже стало привычкой. А 11% используют мировую повестку, чтобы строить личные планы.

Среди тех, кто прекратил читать новости в отпуске, 66% объяснили это желанием отдохнуть от них, а у 24% просто не хватило времени. Кроме того, у 11% в поездках были проблемы с доступом в интернет. А 2% рассудили, что летом важных событий меньше и они вряд ли пропустят что-то судьбоносное.