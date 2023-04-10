Общество 10 апреля 2023, 12:15 Большинство россиян признались, что женщины готовят лучше мужчин

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Более половины россиян считают, что лучшими поварами на домашней кухне являются женщины. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты опроса в соцсетях бренда Mr.Doors.

Почти 55% соотечественников признались, что в домашних условиях вкуснее всего готовят женщины, при этом около 40% отдали свой голос за мужчин.

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Опрошенные также отметили, что зачастую в их семьях мужчины готовят исключительно по праздникам, а женщины — на постоянной рутинной основе.