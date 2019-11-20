Большинство россиян признались, что счастливы

Большинство жителей России заявили, что счастливы. Чаще всего радость людям приносит семья, здоровье и жизнь своя и близких стоит на втором месте, а хорошая работа — на третьем.

Счастливыми себя считают 81% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Противоположного мнения придерживаются 17% респондентов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования.

Наличие семьи может осчастливить 29% россиян, а 22% рады здоровью и тому, как устроена их жизнь и судьба родных людей. Хорошая работа — повод для счастья у 13% опрошенных. Еще 12% счастливы, поскольку у них есть дети. Столько же испытывают общую удовлетворенность жизнью.

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Несчастными зачастую люди себя ощущают из-за материальных трудностей. Такую причину упомянули 15% респондентов. Плохое положение дел в стране расстраивает 10% россиян, по 5% приходится на тех, кто переживает из-за плохого состояния здоровья и низкой зарплаты, которую платят с задержками.

При этом почти половина — 48% — россиян полагают, что их знакомые и близкие примерно поровну разделены на счастливых и несчастных. За то, что счастливых все же больше, выступает 31% опрошенных, 17% считают наоборот.

ВЦИОМ провел свой опрос 15 ноября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.