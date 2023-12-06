Общество 06 декабря 2023, 13:47 Большинство россиян признались, что никогда не были у психолога Агентство «Вебер»: 80% россиян никогда не обращались за помощью к психологам Unsplash

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Подавляющая часть жителей России никогда не обращалась за помощью к психологам. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического агентства «Вебер».

Порядка 80% респондентов сообщили, что не посещали сеансы психолога. При этом 48% россиян выразили мнение, что обращение к специалистам поможет решить проблемы и принесет только пользу.

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Около 65% участников опроса заявили, что не считают визит к психологу чем-то постыдным. Лишь 9% отметили, что идут к специалисту в случае жизненных проблем, для остальных главными помощниками являются их родные и близкие.

Порядка 85% респондентов в ходе опроса впервые узнали, что прием психолога включили в полис обязательного медицинского страхования. Всего 10% опрошенных заявили, что психолог способен обеспечить результат, а 40% посчитали такие визиты пустой тратой денег и времени.

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