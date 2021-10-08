Большинство россиян признались, что хотят покупать новые квартиры

Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» провел исследование среди россиян на тему покупки недвижимости. Оказалось, что почти 70% хотят покупать квартиры на первичном рынке. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные опроса.

Предпочтение вторичному рынку отдают 31% опрошенных. При этом большинство граждан (76%) хотят покупать жилье с чистовой отделкой. Примерно 30% хотят иметь предчистовую отделку, 25% опрошенных готовы покупать квартиру без отделки. Лишь 3% респондентов хотят видеть в своей квартире отделку и оборудованную мебель, чтобы не заниматься ремонтом самостоятельно.

Примерно 7% ответили, что ремонт делать самому выйдет дороже, 5% граждан не располагают необходимым временем, чтобы заниматься ремонтом, и еще 2% уверены, что в доме, где все благоустроено, будет меньше шума от ремонтов соседей.

В опросе приняли участие около полутора тысяч российских граждан из различных регионов России.