Большинство россиян признались, что декабрь для них самый сложный месяц в году

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье» провели исследование среди россиян и выяснили, какой месяц для них является самым сложным. По результатам опроса, 63% респондентов считают таковым декабрь. Об этом написал RT.

Причины, по которым последний месяц в году стал самым трудным, назывались следующие: возросшее количество задач, частая смена погоды, увеличение количества работы, а также задачи по подготовке к Новому году.

Среди других причин отмечено выгорание на работе, грусть и одиночество в предпраздничной суете, большое количество домашних обязанностей, работа в выходные, стресс перед концом года.

При этом 34% не могут справиться с усталостью. Еще 27% опрошенных стараются больше отдыхать от работы, а 22% делают это с помощью прогулок. Примерно 17% заявили, что борются с хандрой с помощью витаминов, 8% пытаются отвлечься с помощью спортивного зала, а 4% опрошенных предпочитают медитации.

Некоторым помогает бороться со стрессом психолог, вязание, йога или сон.

В опросе поучаствовали более пяти тысяч человек со всех регионов России.