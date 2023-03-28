Общество 28 марта 2023, 19:00 Большинство россиян признались, что чувство юмора помогает им в карьере

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Каждая вторая компания считает наличие чувства юмора у потенциального работника его дополнительным преимуществом. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

Почти 60% опрошенных, которые обладают чувством юмора, признались, что это качество позволяет им успешно продвигаться по карьерной лестнице.

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Россияне с доходом выше 80 тысяч рублей отметили, что умение найти подходящий момент для анекдота поспособствовало их профессиональному росту.