Общество 21 октября 2022, 08:00 Большинство россиян принимали противовирусные для лечения COVID-19 — исследование РИА «Новости»

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Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского провела исследование и выяснила, как пациенты относятся к вопросам лечения и профилактики ОРВИ и COVID-19. Кроме того, инфекционисты узнали, как именно они относятся к потреблению противовирусных препаратов, а также вакцинации против коронавируса.

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В 2021 году по всей территории России зарегистрировали более 38 млн случаев острых респираторных инфекций. По данным госдоклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2021 году», ими переболело 26,25% населения страны.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом нельзя забывать, что официальные данные отражают только зарегистрированные случаи заболевания. В большинстве случаев россияне предпочитают заниматься самолечением и не обращаться в больницу при признаках ОРВИ.

Исследование инфекционистов

Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням в мае–июне 2022 года провела исследование и проанализировала мнение пациентов о заболеваемости ОРВИ, COVID-19, способах лечения, практики применения противовирусных препаратов, методах неспецифической профилактики респираторных инфекций, а также отношении к вакцинопрофилактике новой коронавирусной инфекции. В общей сложности в опросе приняли участие порядка 2600 респондентов возрастом от 25 до 65 лет.

Источник фото: РИА «Новости»

По итогам исследования оказалось, что большинство опрошенных болели хотя бы раз с начала января 2022 г (87%), а среднее число случаев перенесенных ОРВИ за данный период составило 1,4 раза (чуть чаще болели женщины и опрошенные в возрасте 25-35 лет).

Спасение от вируса

Кроме того, как выяснили исследователи, примерно половина респондентов на протяжении болезни принимала какие-либо противовирусные препараты. Так, по итогам опроса оказалось, что порядка 70% респондентов принимали «Арбидол» для лечения ОРВИ, ОРЗ, гриппа. Как правило, его выбирают для лечения любого ОРВИ, а также для постконтактной профилактики. «Арбидол» является препаратом прямого противовирусного действия. Механизм его работы уже давно знаком не только российским, но и зарубежным ученым.

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Чаще всего участники опроса останавливали выбор на «Арбидоле» по рекомендации врача. Большая их часть (79%) принимала это лекарство для лечения коронавирусной инфекции. По итогам они были удовлетворены его действием. По их мнению, препарат способствовал быстрому выздоровлению. Еще порядка 15% респондентов, как стало известно ученым, принимали его для профилактики вирусного заболевания.

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Как показало исследование инфекционистов, порядка 43% респондентов завершают прием лекарства сразу после исчезновения основных симптомов. Однако такие действия являются ошибочными, отметила доктор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Н. И. Пирогова Елена Караева. Она призвала придерживаться грамотного курса приема противовирусных препаратов.

«Это нужно, чтобы не дать вирусам активизироваться и продолжить размножение. Именно курсовой прием может уберечь от осложнений», — объяснила она.

Караева рекомендовала россиянам употреблять «Арбидол» своевременно и следовать четким инструкциям педиатра.

«Это лучшее, что вы можете сделать для себя в начале заболевания — на амбулаторном этапе», — подчеркнула она.