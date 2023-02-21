21 февраля 2023, 22:23
Большинство россиян поддержали введение «режима тишины»
Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, что большинство россиян поддерживают инициативу установления единого «времени тишины». Об результатах опроса сообщили на сайте издания.
Во всех регионах России планируют доработать закон и установить режим тишины с 22:00 до 07:00. Большинство соотечественников признались, что живут с шумными соседями и поддержали инициативу.
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Только 18% опрошенных отметили, что у них идеальные соседи
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