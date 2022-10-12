Большинство россиян поддержали вхождение новых регионов в состав России | 360°

Все новости

Важное

12 октября 2022, 19:53

«Потолок ледяной, дверь скрипучая». Миллер сравнил газовую политику ЕС с песней о зиме

Общество

12 октября 2022, 19:49

Большинство россиян поддержали вхождение новых регионов в состав России

Реклама

Власть

12 октября 2022, 19:45

Путин назвал диверсии на «Северных потоках» актом международного терроризма

Подмосковье

12 октября 2022, 19:44

МинЖКХ проведет капремонт 14 МКД в Протвине в 2022 году

Эксклюзив

12 октября 2022, 19:37

Пожар охватил мебельный цех в Чехове

Происшествия

12 октября 2022, 19:27

Русофобия убивает. Эстония помогла двум террористам пробраться в Россию

Мир

12 октября 2022, 19:22

США отказались от санкций за покупку российской нефти выше потолка

Важное

12 октября 2022, 19:18

Кремль заявил о подготовке Эрдоганом предложений по урегулированию украинского кризиса

Спорт

12 октября 2022, 19:13

Кремлев призвал МОК разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях

Общество

12 октября 2022, 19:49

Большинство россиян поддержали вхождение новых регионов в состав России

ФОМ: вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ поддержали 78% жителей

Читать 360tv в

Вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддерживают 78% россиян. Такими данными опроса поделился фонд «Общественное мнение».

Согласно результатам 37% участников опроса сообщили, что референдумы в ДНР и ЛНР провели своевременно, а 44% считают, что это нужно было сделать раньше.

Реклама

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях своевременными считают 42% респондентов. Ещё 31% опрошенных отметили, что их нужно было организовать раньше.

Реклама

А вот против вхождения новых регионов в состав РФ высказались только 7% опрошенных, а за присоединение лишь некоторых из новых территорий — 3%.

Еженедельный опрос специалисты ФОМнибус проводили с 30 сентября по 2 октября в 53 российских субъектах среди 1500 респондентов.

Референдумы по вопросу присоединения к России прошли в Донбассе, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Большинство жителей четырех регионов дали положительный ответ на вопрос о том, хотят ли они стать частью РФ.

ДНР

Опросы

ЛНР

Россия

Херсон

Запорожье

0

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама