Большинство россиян поддержали вхождение новых регионов в состав России | 360°

Общество 12 октября 2022, 19:49 Поделиться Telegram

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Viber Большинство россиян поддержали вхождение новых регионов в состав России ФОМ: вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ поддержали 78% жителей РИА Новости

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Вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддерживают 78% россиян. Такими данными опроса поделился фонд «Общественное мнение».

Согласно результатам 37% участников опроса сообщили, что референдумы в ДНР и ЛНР провели своевременно, а 44% считают, что это нужно было сделать раньше.

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Референдумы в Херсонской и Запорожской областях своевременными считают 42% респондентов. Ещё 31% опрошенных отметили, что их нужно было организовать раньше.

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А вот против вхождения новых регионов в состав РФ высказались только 7% опрошенных, а за присоединение лишь некоторых из новых территорий — 3%.

Еженедельный опрос специалисты ФОМнибус проводили с 30 сентября по 2 октября в 53 российских субъектах среди 1500 респондентов.

Референдумы по вопросу присоединения к России прошли в Донбассе, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Большинство жителей четырех регионов дали положительный ответ на вопрос о том, хотят ли они стать частью РФ.

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