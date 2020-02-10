    10 февраля 2020, 11:24

    Большинство россиян поддержали служебные романы

    Ольга Ситникова

    Большая часть россиян оказались не против служебных романов. Треть граждан страны когда-то даже скрывала свои отношения на работе. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

    Специалисты провели опрос среди 4,6 тысячи россиян-пользователей сервиса.

    Служебные романы принимают 53% респондентов. А 24% из них отметили, что отношения лучше скрывать от начальства.

    «Скрывать отношения от коллег и начальства приходилось 31% опрошенных пользователей, хотя большинство россиян (69%) не попадали в такую ситуацию», — уточнили эксперты сервиса.

    Работники в основном боятся сплетен в коллективе (31%) и стирания границ между работой и домом (44%).

    Работу служебному роману предпочтут 24% опрашиваемых, а 14% готовы на обратный выбор. Тем не менее, большинство россиян (62%) постараются найти компромисс.

    Зачастую работодатели нейтрально воспринимают служебные романы. Однако отношения не должны вредить рабочему процессу и начинаться между начальником и подчиненным.