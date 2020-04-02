Большинство россиян поддержали меры правительства против коронавируса

«Российское правительство с середины марта приняло несколько пакетов мер по поддержке населения и экономики страны. Сайт официальной информации о коронавирусе стопкоронавирус.рф провел опрос, чтобы узнать, как относятся к ним россияне», — сказано в сообщении.

Опрос показал, что 91% респондентов в целом поддерживает меры правительства: больше половины опрошенных (59%) полностью поддерживают, больше трети — 32% — поддерживают большинство из них. Не согласны с большинством принятых мер только 6% респондентов, 3% вовсе их не поддерживают.

Опрос проводился 31 марта в группе стопкоронавирус.рф в соцсети «ВКонтакте», в голосовании приняли участие больше 12,4 тысячи подписчиков.

Российские регионы один за другим вводят режим самоизоляции. Теперь в большинстве регионов выходить из дома можно только при необходимости: купить продукты или лекарства в ближайших точках. Еще исключения составляют поездки на работу, прогулки с питомцами и вынос мусора. Это мера далеко не единственная, которую правительство приняло для борьбы с инфекцией. По всей стране закрыты рестораны, парки, музеи, торговые центры и другие заведения. Все массовые мероприятия отменили. Сотрудники многих компаний перешли на удаленную работу.

Власти России продолжают принимать меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Режим самоизоляции уже дал определенные результаты, всероссийская выходная неделя помогла сдержать распространение инфекции. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных шагах.