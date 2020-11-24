Большинство россиян поддержали масочный режим в общественных местах

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал у россиян отношение к введенным из-за коронавируса ограничительным мерам. Объявление масочного режима в общественных местах поддержали 89% граждан.

«Абсолютное большинство россиян поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемической ситуации — 89%. Против выступает каждый десятый опрошенный — 10%», — сказано в результатах исследования.

Кроме того, 87% респондентов отметили, что готовы поддержать правило о социальном дистанцировании в случае ухудшения эпидемической ситуации. Не станут поддерживать подобные ограничения только 12% жителей страны. Остальные участники исследования затруднились ответить на вопрос.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 16 ноября. Специалисты по телефону задавали вопросы 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Выборку делали из полного списка телефонных номеров, задействованных в России.

Всего за время пандемии российские медики выявили 2 138 828 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечить удалось 1 634 671 пациента. Скончался после заражения 37 031 человек.