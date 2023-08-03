Общество 03 августа 2023, 11:35 Большинство россиян перестало ездить в Европу АТОР сообщил, что поток туристов из России упал в Европе на 90% Unsplash

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Европа потеряла около 90% российских туристов по сравнению с тем положением дел, которое было до начала пандемии коронавируса. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР), написала газета «Известия».

Российские граждане и после начала спецоперации на Украине продолжали ездить в Европу. Ситуация усложнилась после того, как осенью 2022 года Евросоюз полностью остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме.

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Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что объем туризма в Шенгенскую зону со стороны России сейчас находится на уровне 5-10% или даже меньше по сравнению с допандемийными показателями.

«Если смотреть по объему до COVID-19 и когда все было хорошо, то падение порядка 90%», — добавил он.

Ранее стало известно, что Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха россиян. Путевка на двоих туда обойдется сейчас примерно в 183 тысячи рублей.