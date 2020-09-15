Большинство россиян ожидали более мягкого приговора для Ефремова

40% проголосовавших выбрали вариант ответа «Я ожидал более мягкого приговора». На один процент меньше, 39%, проголосовали за «Я доволен сроком, Ефремов заслужил провести восемь лет за решеткой».

Еще 21% респондентов ответили — «Главное, что он будет сидеть в колонии, а не находиться на свободе».