Большинство россиян ожидали более мягкого приговора для Ефремова
Издание Nation News провело опрос среди россиян и выяснило, что большинство граждан ожидали более мягкий приговор Михаилу Ефремову, российскому актеру театра и кино.
40% проголосовавших выбрали вариант ответа «Я ожидал более мягкого приговора». На один процент меньше, 39%, проголосовали за «Я доволен сроком, Ефремов заслужил провести восемь лет за решеткой».
Еще 21% респондентов ответили — «Главное, что он будет сидеть в колонии, а не находиться на свободе».