Большинство россиян ожидают продолжения режима самоизоляции

62% опрошенных не ожидают снятия ограничительных мер. Они считают, что это может произойти не раньше июня. 30% из них полагают, что самоизоляция продлится до июля.

24% участников опроса считают, что ограничения отменят в мае. Еще 14% россиян выбрали вариант «Другое». Они отметили, чем раньше произойдет снятие мер, тем лучше.

Опрос проводился среди четырех тысяч граждан России.