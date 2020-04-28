    28 апреля 2020, 10:17

    Большинство россиян ожидают продолжения режима самоизоляции

    Анастасия Кременчугская

    Аналитики провели опрос среди россиян по поводу снятия ограничительных мер в стране в связи с пандемией коронавируса. Результат опубликовал RT.

    62% опрошенных не ожидают снятия ограничительных мер. Они считают, что это может произойти не раньше июня. 30% из них полагают, что самоизоляция продлится до июля.

    24% участников опроса считают, что ограничения отменят в мае. Еще 14% россиян выбрали вариант «Другое». Они отметили, чем раньше произойдет снятие мер, тем лучше.

    Опрос проводился среди четырех тысяч граждан России.