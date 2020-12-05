Большинство россиян отметят Новый год дома с семьей

60% россиян планируют отмечать Новый год с семьей дома или на даче. Это показал опрос холдинга «Ромир».

По данным ТАСС, второе место в опросе заняли те, кто еще не определился с планами — таких 17%. 14% респондентов собираются провести праздник в гостях.

В заведениях общепита отметить Новый год хотят 3%. Еще столько же в новогоднюю ночь будут работать.

3% россиян в праздник будут путешествовать. Из них две трети — по России, остальные — за рубежом.

Доктор социологических наук Андрей Милехин объяснил, почему такое большое количество людей не определилось с планами на Новый год.

«Причина — изменчивая и непростая эпидемиологическая обстановка. В такой ситуации нельзя быть уверенными, что планы на новогоднюю ночь сбудутся», — рассказал он.

Ранее Райффайзенбанк провел опрос по самым желанным подаркам детей на Новый год. Чаще всего дети хотят увидеть под елкой новый гаджет: смартфон, планшет, ноутбук, спортивные часы и беспроводные наушники. Таких несовершеннолетних 51%. Однако только 34% из них в итоге получают на праздник цифровое устройство.