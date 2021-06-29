Большинство россиян оказались не готовы вакцинироваться ради отдыха в Краснодарском крае

Граждане РФ неохотно соглашаются проходить вакцинацию ради отпуска в Краснодарским крае. С большим рвением они готовы привиться ради путешествия за границу.

Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob. С исследованием ознакомился РБК.

Ради отдыха на черноморском побережье готовы привиться 3% опрошенных. Пройти через вакцинацию для поездки за границу в мае на такой шаг готовы были 20%. При этом 19% хотят сделать прививку вне зависимости от условий, который поставил Краснодарский край. Более половины респондентов (53%) не хотят вакцинироваться в любом случае.

Мужчины готовы пройти вакцинацию чаще, нежели женщины — 4% против 2%. Дамы чаще категорически отрицают даже возможность привиться: 56% женщин и 52% мужчин. Еще четверть опрошенных затруднились с ответом.

Опрос прошел в конце июня по всей России. В нем участвовали 1600 человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля туристы смогут заселяться в местные гостиницы, пансионаты и санатории только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, а с 1 августа — при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Исключение будут делать для тех, у кого действует медотвод.