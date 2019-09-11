Большинство россиян оказались довольны своей работой

Большинство жителей России довольны своей работой. В настоящее время такого мнения придерживаются 79% респондентов. Многим также удается поддерживать хорошие отношения с коллективом.

Опрос на соответствующую тему провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Его результаты привело РИА ФАН.

Показатель уменьшился на 1%, по сравнению с данными 2018 года, и на 8% превышает показатели семилетней давности.

У 89% респондентов, по их словам, есть возможность перерыва для приема пищи. Нейтральные или хорошие отношения с коллективом поддерживают 83% участников исследования.

Об отсутствии диспансеризации от работодателя заявили 19% участников опроса. Еще 14% россиян отметили, что им не хватает физической разминки на работе. Пауза в рабочем процессе, чтобы отвлечься, необходима 12% опрошенных.

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ВЦИОМ провел свой опрос 9 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи жителей страны в возрасте от 18 лет.

Ранее социологи выяснили, какие работодатели для россиян были бы самыми желаемыми. Жители страны мечтают не только о хорошей зарплате, но и о честных руководителях.