Большинство россиян оказались довольны своей работой
Опрос на соответствующую тему провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Его результаты привело РИА ФАН.
Показатель уменьшился на 1%, по сравнению с данными 2018 года, и на 8% превышает показатели семилетней давности.
У 89% респондентов, по их словам, есть возможность перерыва для приема пищи. Нейтральные или хорошие отношения с коллективом поддерживают 83% участников исследования.
Об отсутствии диспансеризации от работодателя заявили 19% участников опроса. Еще 14% россиян отметили, что им не хватает физической разминки на работе. Пауза в рабочем процессе, чтобы отвлечься, необходима 12% опрошенных.
Россияне назвали лучших работодателейПодробнее
ВЦИОМ провел свой опрос 9 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи жителей страны в возрасте от 18 лет.
Ранее социологи выяснили, какие работодатели для россиян были бы самыми желаемыми. Жители страны мечтают не только о хорошей зарплате, но и о честных руководителях.