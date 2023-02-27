27 февраля 2023, 18:02
Большинство россиян одобрили митинг-концерт в Лужниках
ВЦИОМ: 79% россиян назвали значимым митинг-концерт в Лужниках для участников СВО
Митинг-концерт в Лужниках для участников специальной операции назвали значимым 79% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Из респондентов 7% затруднились ответить на поставленный вопрос, а 14% посчитали митинг-концерт незначимым событием.
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Также 76% участников опроса выразили мнение, что мероприятие стоило проводить, 16% считают, что от него стоило отказаться, а 8% не смогли ответить однозначно.
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Положительные эмоции митинг-концерт в Лужниках вызвал у 65% россиян, 12% испытали негативные впечатления, а 11% заявили, что им мероприятие полностью безразлично.
Кроме того, 22% опрошенных заявили, что ничего не слышали о концерте, 40% были осведомлены, а 38% опрошенных не знали никаких подробностей.
В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет при помощи телефонного интервью.
Митинг-концерт прошел в Лужниках 22 февраля, в нем принял участие глава государства Владимир Путин.
Митинги
Владимир Путин
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