Большинство россиян одобрили действия властей в борьбе с ковидом

Большинство россиян одобрили действия, которые власти предпринимают для борьбы с коронавирусом. Самую большую поддержку со стороны жителей зафиксировали в Москве.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные мониторингового социологического опроса НИУ ВШЭ «Социальное самочувствие россиян».

65% опрошенных россиян отметили, что одобряют политику, которую власти страны ведут для борьбы с коронавирусом. При этом высокая оценка характерна для всех социально-демографических групп. Максимальную поддержку мерам государства выразили жители Москвы — несмотря на достаточно строгие ограничения, действия властей одобрили 75% респондентов из столицы.

Авторы исследования отметили, что в малых городах уровень одобрения составляет 63%, там есть высокие риски потерять работу и заработок.

«Риски потери трудовых доходов и занятости также оказались максимальными среди индивидуальных предпринимателей, самозанятых и работников малых предприятий, поэтому они меньше других (51%) поддержали действия властей», — сказано в документе.

48% опрошенных заявили, что из материальная ситуация никак не изменилась за 2020 год. На ухудшение положения положения пожаловались 35% респондентов, еще 16% сообщили, что их доходы за этот год выросли.