Общество 11 июля 2023, 00:12 Большинство россиян никогда не катались на электросамокатах — опрос Сайт kp.ru: 80% россиян никогда не катались на электросамокатах

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Большинство россиян, а именно 80%, никогда в жизни не катались на электросамокатах. Об этом говорят данные опроса, проведенного сайтом kp.ru.

Еще 14% из тех, кто не приобщился еще к прогулкам на двухколесном транспорте, признались, что все же хотели бы попробовать прокатиться. Но 58% опрошенных даже не допускают мысли о езде на таком небезопасном средстве передвижения.

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Наконец, 2% респондентов отметили, что не прочь прокатиться, но при условии, если перед выдачей самоката им проведут обучение и инструктаж.

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