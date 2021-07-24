Большинство россиян выступают против однополых браков. Не одобряют подобные союзы 75% жителей страны. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«К однополым бракам большинство россиян относятся отрицательно (75%, наименьшее значение наблюдалось в 2005 году — 59%, наибольшее — в 2015-м, 80%)», — сказано в результатах исследования.

Согласно опросу, чаще всего негативно высказывались об однополых союзах мужчины и люди старше 35 лет. Таких респондентов насчитывается 65%. Полностью поддерживают браки людей нетрадиционной сексуальной ориентации лишь 5% россиян. Скорее согласны с такой позицией 5% участников исследования.

«Респонденты от 18 до 24 лет чаще других согласны с правом однополых пар на официальные отношения (39%)», — отметили во ВЦИОМ.

При этом с 2015 года уменьшилось число тек, кто считал представителей сексуальных меньшинств опасными людьми. Количество упало с 20% до 11%.

Телефонный опрос проводили 10 июля. На вопросы отвечали 1,6 тысячи жителей России старше 18 лет.